Вероятно, Путину снова "продали" идею времен 50-х годов.

Многие российские ракеты, которые презентуются под ярлыком "аналогов нет", на самом деле были сделаны в СССР. Это касается как "Кинжалов", так и ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которой РФ пугает мир.

Об этом пишет Defense Express. Отмечается, что идея создания крылатой ракеты с условно "неограниченной" дальностью посредством использования ядерного двигателя – далеко не новая.

"Еще в 50-х годах в США и СССР параллельно шли работы по созданию стратегических бомбардировщиков с реакторами. В Советском Союзе наиболее известен – Ту-119, и опытный Ту-95ЛАЛ совершил 34 полета с реактором на борту в 1961 году. Идея заключалась в том, чтобы поставить на самолет четыре двигателя НК-14А, где у камеры сгорания были выведены теплообменники реактора с жидкометаллическим носителем. Сама лаборатория осуществляла полеты с включенным реактором, но только для отработки биологической защиты и проверки его рабочих режимов во время полета", – говорится в материале.

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После этого были работы КБ Мясищева и КБ Антонова. В то же время "атомные" двигатели планировали установить на Ан-22 и Ан-124. Тогда работы над НК-14А застопорились, потому что речь шла о реакторе на жидком металле и потребности в мощном реакторе, который можно было установить только в бомбардировщик или транспортник.

"Также существовали проекты создания турбореактивных атомных двигателей, которые должны были работать по закрытому циклу, но в СССР не смогли доказать даже "грязный" НК-14А, который для уменьшения радиационного загрязнения должен был на взлете и посадке работать на обычном топливе. И несмотря на огромное количество преимуществ, первая и самая главная для авиации – компактность, все упирается в низкую надежность. А главная проблема: если металлический теплоноситель остынет – он затвердеет. И в СССР создали только две единицы военной техники с такими реакторами-подводные лодки К-27 и 705(к) "Лира", которые подверглись радиоактивным авариям и были списаны", – рассказали эксперты.

Зато за время существования РФ проекты с жидкометаллическим носителем имеют большие проблемы с финансированием. Из наиболее известных – проекты типа БРЕСТ-300, который является реактором для электростанции. Первый образец планировали создать до 2029 года.

"Но существует еще одна схема ядерного двигателя для "атомолета", которая не требует жидкого металла в качестве теплообменника – это прямоточный воздушно-реактивный двигатель с ядерной силовой установкой. Вообще "прямоточник" – это простейший реактивный двигатель, в котором вообще нет движущихся частей. И в случае применения реактора именно он нагревает до температуры более 1000 градусов воздуха в камере сгорания, что образует реактивную тягу", – говорят специалисты.

Над такими двигателями активно работали в 50-60-х годах в Америке. Тогда создали два реактора-двигателя Tory II, которые тестировали на практике, чем доказали их работоспособность. Эти двигатели предназначались для для крылатой ракеты наземного базирования Supersonic Low Altitude Missile-SLAM со стартовым весом 27 540 кг. Сам реактор имел относительно небольшие размеры. В версии Tory II-C длина составляла 2,6 метра, а диаметр – 1,45 метра.

" А ответом на это со стороны СССР должна была стать "Буря" с аналогичным двигателем. Сама "Буря" работы над которой начались в 1954 году требует отдельного материала, но возможно остановиться на том, что проект "атомолета" на ее базе получил отдельное обозначение "375", а сам двигатель должны были разработать специалисты из ОКБ-670 под председательством М. Бондарюка. Но создать "атомный прямоточник" в СССР так и не смогли", – говорится в публикации.

Однако проект Pluto в США был закрыт. До этого в СССР закрыли и работы над "Бурей" с обычными двигателями. Однако, вероятно, Путину снова "продали" идею времен 50-х годов, без хоть какого-то обновления сути и значительной разницы в технологической реализации. Так уже было с другой ракетой – "Посейдоном".

Ракета "Буревестник": испытания

2 октября издание New York Times сообщало, что Россия может планировать испытание экспериментальной крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" или SSC-X-9 Skyfall. Место ее пуска находится на арктическом побережье.

В Главном управлении разведки прокомментировали это сообщение. Так, Андрей Юсов отметил, что россияне регулярно готовятся к испытаниям "разного рода вундерваффе". По его словам, это демонстрация.

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