Украина станет первой страной, которая применит эти бомбы в бою.

В среду, 31 января 2024 года, Украина может получить от Соединенных Штатов Америки первую партию высокоточных реактивных бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на двух официальных лиц США и двух других собеседников, знакомых с ходом переговоров. Известно, что снаряды производит компания Boeing совместно с SAAB. Их передача Силам обороны Украины была анонсирована еще в прошлом году. Примечательно, что этих бомб нет даже в запасах американской армии.

Отмечается, что Пентагон успешно опробовал новую высокоточную бомбу большой дальности. Ожидается, что она "прибудет на поле боя уже в среду". Первая партия снарядов будет адаптирована для нанесения ударов дальностью в около 150 км.

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Американсикй чиновник подчеркнул, что это даст украинским военным "более глубокий ударный потенциал, которого у них не было, это дополнит их арсенал дальнобойного огня".

Украина станет первой страной, которая применит эти бомбы в бою. Это станет важнейшим испытанием для других стран, которые скупают боеприпасы дальнего действия после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Бомбы GLSDB: что это за оружие

GLSDB – дальнобойная крылатая бомба производства двух шведских компаний: SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). Дальность поражения цели составляет 150 км, масса – 130 кг, длина – 1800 мм, а масса боевой части – 93 кг.

Примечательно, что выпускать такие снаряды можно с M270 и HIMARS. Управление бомбой производится через GPS. Кроме того, она может противостоять некоторым электронным помехам, пригодна для использования в любых погодных условиях и может применяться против бронетехники.

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