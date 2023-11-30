По данным источников, доставка бомб GLSD в США состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину.

Поставки Украине дальнобойных бомб GLSDB откладываются до следующего года, хотя ранее в Пентагоне обещали начало поставок этой осенью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Пентагона и комментарии осведомленных источников.

"Люди, знакомые с текущими сроками, говорят, что доставка оружия в США компанией Boeing, генеральным подрядчиком GLSDB, состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед отправкой в Украину. В то же время, представитель Пентагона назвал другой срок для испытаний, заявив, что "мы ожидаем предоставления этой ключевой возможности в начале 2024 года после успешной проверки".

Украине нужна GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS. Это позволит украинским военным поражать цели на расстоянии, вдвое превышающем расстояние, на которое способны ракеты, которые они сейчас запускают из поставленной США HIMARS, и вынудит Россию переместить свои запасы еще дальше от линии фронта.

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Хотя в марте Россия заявила, что сбила GLSDB, США не поставляли Украине ни одной такой бомбы, сообщил американский чиновник. Также у Reuters нет информации, поставляла ли Киеву это оружие другая страна.

GLSDB - что это за оружие

Снаряды GLSDB - дальнобойная крылатая бомба, способная поразить цель на расстоянии в 150 километров, ее можно запускать из M270 и HIMARS. GLSDB производится совместно шведскими компаниями SAAB AB (SAABb.ST) и Boeing Co (BA.N). Согласно веб-сайту SAAB, снаряд управляется по GPS, может противостоять некоторым электронным помехам, пригоден для использования в любых погодных условиях и может использоваться против бронетехники.

О возможной поставке Украине этих бомб сообщалось еще в начале года. Позже в Пентагоне заявили, что Украина получит высокоточные бомбы GLSDB не раньше осени, прри этом подчеркнули, что Украина самостоятельно сможет решать, как использовать предоставленное оружие для изгнания российских оккупантов со своих территорий.

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