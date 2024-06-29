Этот БпЛА не может работать в той местности, где есть эшелонированная ПВО.

Турецкий беспилотник Bayraktar потерял эффективность в роли ударного дрона на фронте в Украине.

Военно-политические обозреватели Александр Коваленко и Алексей Гетьман объяснили NV, почему так произошло и как его можно использовать. По мнению Коваленко, уменьшение эффективного применения этого беспилотника и как следствие потеря актуальности Bayraktar объясняется тем, что России удалось создать эшелонированную систему ПВО.

"В зоне боевых действий в Украине тотальное наличие российских систем ПВО. Поэтому и риски для Bayraktar огромные", - сказал он и добавил, что из-за этого турецкий дрон невозможно использовать настолько же эффективно, как это было раньше.

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"Этот БпЛА не может работать в той местности, где есть эшелонированная ПВО", - пояснил аналитик.

Он подчркнул, что успешное использование беспилотника в начале войны объясняется тем, что тогда системы ПВО россиян были на марше и таким образом их проще было ловить ударными БпЛА. Специалист отметил, что этот беспилотник собственно и предназначался либо для использования в развивающихся странах, либо там, где нет эшелонированной ПВО противника.

Согласился с аналитиком и военный обозреватель Алексей Гетьман. Он добавил, что Bayraktar стал легкой мишенью для российских средств ПВО тактического уровня. Уязвимость беспилотника эксперт объяснил большими габаритами и невысокой скоростью.

По словам экспертов, вместо Bayraktar в качестве ударного БпЛА теперь используют FPV-дроны.

Но, по мнению экспертов, Bayraktar TB2 еще рано списывать со счетов.

"Если его рассматривать, как разведывательный БпЛА, то Bayraktar сохраняет свою актуальность", - поделился мнением Коваленко.

Это потому, что турецкий дрон оборудован качественной оптико-электронной станцией, которая позволяет со значительного и безопасного расстояния использовать его для разведывательных операций, корректировки огня, слежения за передвижением врага и патрулирования приграничных регионов.

В свою очередь Гетьман считает возможным использование БпЛА в роли системы связи или ретранслятора сигнала, который будет обеспечивать связь с другими беспилотниками, в частности, FPV-дронами.

Дроны Bayraktar на войне в Украине

В конце прошлого года офицер Главного управления разведки Владимир Валюх сказал, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 в начале войны очень помогали ВСУ добиваться успехов, но теперь имеют ограниченную полезность, поскольку российские оккупанты усиливают противовоздушную оборону. Валюх подтвердил, что TB2 все еще имеет определенное применение, но частота использования и роли этих типов беспилотников изменились .

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