Больше всего претензий было во Франции и Греции.

Франция, Греция и Кипр наложили вето на закупку турецких беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ. Их должны были закупать за деньги "Фонда мира" Европейского Союза в рамках большой поставки оборонной продукции турецкого производства для "удовлетворения насущных потребностей Украины".

Как пишет французский портал Opex360, три страны решили заблокировать покупку, поскольку считают, что за деньги ЕС надо покупать только ту оборонную продукцию, которую изготовили в странах блока.

При этом у Греции был и личный мотив - она не хочет направлять свои деньги в оборонно-промышленный комплекс Турции. По словам же французов, "европейские деньги следует тратить с максимальной эффективностью, и для поддержки европейцев". Из-за этого другие страны ЕС не смогут оперативно поставить Украине необходимое оборонное оборудование.

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Как отмечается, "Фонд мира" ЕС наполняется субсидиарно, то есть каждая страна вносит свою долю пропорционально. Таким образом, больше всего денег вносит Германия, которая как минимум публично не высказывает возражений относительно покупки турецкой оборонной продукции для Украины.

Кроме того, авторы портала напомнили случай, когда страна ЕС на деньги "Фонда" покупала оборонную продукцию неевропейского производства. Тогда Эстония обновляла свои запасы оружия вместо советских систем, переданных Украине. При этом такую закупку блокировать никто не стал.

Закупка боеприпасов для Украины

17 февраля президент Чехии Петр Павел сообщил, что нашел за границей источники сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, которые она могла бы доставить в Украину за считанные недели, если заручится финансированием с партнерами в США, Германии, Швеции и других странах

Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать совместные средства для закупки снарядов, которые произведены за пределами ЕС, однако Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу.

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