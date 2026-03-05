'Динозавр' в небе: 70-летний бомбардировщик США вернулся к боевым миссиям над Ираном

Стратегический бомбардировщик времен Холодной войны, созданный для ядерного сдерживания СССР, продолжает боевую службу в XXI веке и готовится к новой модернизации.

Легендарный стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress, созданный в разгар Холодной войны, снова участвует в боевых операциях – на этот раз против Ирана. Самолет, который поднялся в воздух еще в 1952 году и был принят на вооружение в 1955-м, остается в строю уже около 70 лет и, по планам Пентагона, будет служить как минимум до 2050 года, пишет Euronews.

Разработанный компанией Boeing для доставки ядерного оружия по территории СССР, B-52 стал одним из символов американской стратегии сдерживания. Всего было изготовлено 744 самолета различных модификаций. Несмотря на почтенный возраст, "летающий динозавр", как его иногда называют, до сих пор выполняет широкий спектр задач – от применения обычных авиабомб до крылатых ракет и высокоточных боеприпасов JDAM.

Самолет имеет дальность полета до 14 тысяч километров и может нести до 31 тонны вооружения. Экипаж состоит из пяти человек. Благодаря способности одновременно поражать десятки целей и находиться в воздухе более 10 часов без дозаправки B-52 неоднократно применялся в крупных военных кампаниях.

Бомбардировщик завоевал грозную репутацию во время войны во Вьетнаме, в частности в рамках операции Operation Linebacker в 1972 году. Позже он участвовал в войне в Персидском заливе (1991), операциях в Косово (1999), кампаниях в Афганистане и Ираке, а также в борьбе против ИГИЛ.

В ближайшие годы самолет планируют модернизировать: он получит новые двигатели Rolls-Royce, более современную радиолокационную станцию и обновленные системы радиоэлектронной борьбы. В Пентагоне B-52 называют "молотом" – в отличие от новейших бомбардировщиков-"скальпелей", таких как B-2 Spirit и B-21 Raider.

Культурный след B-52 также значителен. Самолет представлен в National Museum of the United States Air Force, где посетители могут осмотреть одну из модификаций вблизи. Кроме того, образ стратегического бомбардировщика стал центральным элементом сатирического фильма Dr. Strangelove режиссера Stanley Kubrick, который высмеивал ядерную доктрину Холодной войны.

Операция в Иране - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы США продолжают операции против Ирана, обещая "нанести более глубокий удар", однако развертывание двух авианосцев в регионе значительно напрягает ресурсы ВМС. USS Gerald R. Ford и USS Abraham Lincoln выполняют роль мобильных авиабаз, обеспечивая постоянные ударные операции, особенно из-за ограничений в использовании наземных баз в странах Персидского залива.

Трамп заявил, что операция США в Иране займет примерно 4 недели, а госсекретарь США Марко Рубио сказал, что самые сильные удары американских войск по Ирану еще впереди.

