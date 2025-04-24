У ВСУ появились гаубицы 1940-х годов: в Defense Express рассказали, зачем они нужны

Это старое оружие, но оно все еще может быть эффективным на поле боя.

Буксируемые американские пушки М114А1 времен Второй мировой войны заметили у артиллеристов ВСУ во время их обучения. Это довольно старое оружие, но оно все еще может пригодиться украинским военным на поле боя, пишет Defense Express.

Отмечается, что гаубица М114А1 разрабатывалась с 1939 по 1941 год. Производство этих пушек продолжалось до 1953 года.

В издании напомнили, что еще в 2022 году Португалия объявила о передаче Украине батареи М114А1. Уже в 2024 году сообщалось о передаче Украине аж 70 единиц М114А1 от Греции, при посредничестве Чехии.

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Журналисты поделились, что М114А1 имеет калибр 155-мм и длину ствола всего 23 или 24,5 калибра. Благодаря этому можно вести огонь на расстоянии до 14,6 км.

Кроме того, М114А1 имеет низкую скорострельность. В издании подчеркнули, что пушка может производить около двух выстрелов в минуту.

В издании считают, что уместно будет использовать эти пушки, вкапывая их в землю. Более того, россияне придерживаются такой же стратегии, вкапывая свои САУ 2С5 "Гиацинт-С".

Журналисты объяснили, что это позволяет вести огонь с относительно безопасной позиции. Даже в условии малой дальности выстрела М114А1 может оказаться эффективной.

Тем не менее главная проблема заключается в большом возрасте этих пушек. К счастью, есть возможность модернизировать их, добавили в издании.

Журналисты напомнили, что во времена Холодной войны Дания, Нидерланды и Норвегия решили провести совместную модернизацию M114 путем увеличения длины ствола до стандартных на то время 39 калибров. Такая модернизация позволила увеличить максимальную дальность поражения до 18 км стандартным снарядом M107, а также до 24,6 км с использованием снаряда с улучшенной аэродинамикой ERFB. При использовании донного генератора ERFB-BB дальность и вовсе увеличивается до 32 км.

Оружие на войне в Украине - другие новости

Ранее стало известно, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в ВСУ беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня". Отмечается, что коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах различного типоразмера. Эти летательные аппараты имеют мощные электромоторы.

Кроме того, в сеть выложили новые фотографии тяжелой боевой машины пехоты БМП-55, над которой в 2000-х работали специалисты Харьковского конструкторского бюро по машиностроению. Скорее всего, она существует в единственном экземпляре.

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