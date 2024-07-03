Ранее уже появлялись намеки на то, что американские самолеты получили дальнобойное оружие нового типа.

2 июля 2024 года истребитель F/A-18E Super Hornet, который принадлежит к эскадрилье VFA-192, был сфотографирован на Объединенной военной базе Перл-Харбор-Хиккам с двумя ракетами AIM-174B. Об этом сообщает The Aviationist.

Речь идет об авиационном варианте ракеты Standard Missile 6 (SM-6), предназначенной для использования кораблями Военно-морских сил Соединенных Штатов. Ее также знают как RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM).

Эта ракета может поражать цели на дальности примерно 370 км, причем в авиационной версии она может быть еще больше.

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Для сравнения, обычные американские ракеты класса "воздух-воздух" типа AIM-120 AMRAAM имеют дальность "всего" около 160-180 км в наиболее современном варианте.

Стоит отметить, что ранее уже появлялись намеки на существование авиационной версии Standard Missile 6. На одном из недавних фото (довольно плохого качества) можно было увидеть что-то похожее на эту ракету. А первые неофициальные свидетельства вообще появились несколько лет назад.

Ракеты класса "воздух-воздух" - новая гонка вооружений

В последнее время на Западе часто говорят о новой российской ракете Р-37М, предназначенной для МиГ-31, Су-35С и Су-30СМ2 (возможно, ее уже интегрировали и под другие самолеты России). По некоторым данным, она может поражать воздушные цели на дальности 300 км.

Известно, что россияне уже применяют это оружие в войне против Украины. Один российский самолет может нести по меньшей мере несколько таких изделий.

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