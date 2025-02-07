Надлежащего технического обслуживания у этого судна никогда не было.

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов", которому уже под 40 лет, может больше никогда не выйти в море. Если это произойдет, посыплется вся морская доктрина России.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Мы - Украина" капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Он напомнил, что семь лет назад "Адмирал Кузнецов" стал на ремонт и частичную модернизацию. Там судно постигли различные проблемы.

"Были и пожары на борту, когда погибли люди. Были серьезные коррупционные происшествия, связанные с российским ВПК", –рассказал Рыженко.

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К тому же, у россиян не так много палубных самолетов Су-33, а пилоты нуждаются в специальной подготовке. Для возобновления полетов на палубу, нужен минимум год. За время, пока авианосец находится на ремонте, многие пилоты этих самолетов ушли на пенсию.

"Ну и сам корабль – ему уже фактически под 40 лет. Надлежащего технического обслуживания у него никогда не было. Поэтому его судьба очень туманна – вполне возможно, что он действительно в море не выйдет. Если в море не выйдет – эта вся доктрина морская российская посыпется вместе с возможной потерей двух баз в Сирии – в Тартусе и Хмеймиме", – резюмировал Рыженко.

Авианосец "Адмирал Кузнецов": основное

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" давно является символом технических неисправностей и неудач. Еще в 2016 году, когда корабль отправили к берегам Сирии, чтобы показать мощь РФ, Россию постигло большое унижение. Проходя через Ла-Манш судно сильно дымило. Кроме того, были потеряны два самолета – они буквально скатывались в море из-за неисправности тросов.

Чтобы хоть как-то оправдать многочисленные провалы, в РФ завели корабль на ремонт и объявили, что проведут частичную модернизацию. Однако судно стало "позором для претензий России на статус великой державы", считает внештатный научный сотрудник организации Defense Priorities и профессор международных отношений и политической теории в колледже Макалестера в Сент-Поле Эндрю Лейтем.

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