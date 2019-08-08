The Drive: Россия скопировала свой ударный беспилотник С-70 «Охотник» с американского F-117

Вполне вероятно, Москва получила американские технологии от Ирана, в руки которого ранее попал американский беспилотный аппарат.

Российский ударно-разведывательный беспилотный аппарат С-70 «Охотник» недавно совершил свой первый полет. И теперь Минобороны РФ опубликовало видео этого момента, хотя первые фото нового российского оружия появились еще в январе.

Как утверждают в Москве, на этот раз С-70 летал вблизи неназванной военной базы на высоте 600 метров на протяжении 20 минут. Этот первый полет должен был состояться еще весной, однако его перенесли по неизвестным причинам, — пишет The Dive.

Издание пишет, что пока остается неизвестным, какие двигатели получил С-70. Однако, вероятнее всего, это «Сатурн АЛ-31Ф». Аналогичные двигатели ранее были установлены на истребители Су-35. Вместе с тем, эксперт и редактор Aviation Week Стив Тримбл заметил, что конструкция крыльев российского «Охотника» чрезвычайно похожа на крылья американского беспилотника F-117 Nighthawk. Эти машины официально считаются списанными, но несмотря на это до сих пор летают. Размах крыла российского аппарата тоже похож на F-117. Однако, стоит заметить, что аналогичная конструкция используется и в американских RQ-170 Sentinel.

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«Было бы несправедливо не упомянуть о том, что шпионский беспилотник Sentinel от секретного подразделения Skank Works вероятно дал информацию для разработки российского «Охотника» в целом, а не только в конструировании его крыльев», - говорится в статье.

Издание предполагает, что американский аппарат, который попал в руки Ирана, мог быть изучен инженерами России. Там, где это технологически возможно и логично, Москва могла использовать тайны американского беспилотника в конструкции своего С-70. Конечно, большинство этих технологий прячутся «под кожей».