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Минобороны РФ показало видео первого полета нового тяжелого дрона «Охотник»

13:49, 07 августа 2019
Оружие
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Новый российский стелс-дрон впервые поднялся в воздух / Скріншот - Youtube, Минобороны России

Новый российский тяжелый БПЛА С-70 «Охотник» впервые поднялся в воздух.

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Видео полета нового боевого комплекса было опубликовано Министерством обороны РФ на Youtube. Отмечается, что первый полет БЛА «Охотник» продолжался более 20 минут.

Дрон совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м, после чего успешно приземлился.

Фюзеляж «Охотника» выполнен по схеме «летающее крыло». Утверждается, что он построен с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радаров.

Апарат оснащен целевой аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее в сети показали размеры нового российского ударного беспилотного аппарата С-70 "Охотник". Спутниковый снимок, на котором запечатлен аппарат, был сделан во время его демонстрации президенту России Владимиру Путину.

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Теги: #Россия#дрон