По словам президента, в этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский военный.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня продолжается на Донбассе уже 133-й день, и за это время количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а количество боевых потерь среди военных - в десять раз.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины. Трансляция мероприятия велась на странице Офиса президента в Facebook.

«Сегодня 133-й день, как объявлено прекращение огня на Донбассе, продолжается самое длительное с начала войны перемирие, количество обстрелов уменьшилось в пять раз, боевые потери среди военных уменьшились в десять раз, ранений меньше в десять раз», - заявил он.

По его словам, в этот же период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один украинский военный. «Сейчас есть недели, есть месяца без погибших и раненых, возможно, это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных - в нашей Украине похорон стало меньше почти в 10 раз, в 10 раз меньше слез матерей, детей, жен, мужей, родных, боевых побратимов», - добавил Зеленский.

Президент выразил благодарность украинским военным. «Пока в социальных сетях идут диванные войны «выдающихся военных стратегий», вы находитесь не на виртуальной, а на реальные передовой. Пока кто-то раздает советы, сидя в комментариях, вы сидите в блиндажах и окопах, и благодаря вашей выдержке, и стойкости, и мудрости тишина на Востоке не просто объявлена, не только прописана в дипломатических документах, а, действительно, держится уже более четырех месяцев. Спасибо, что не поддаетесь на провокации, понимаете, почему это так важно», - подчеркнул он.

По словам главы государства, весь мир видит, как много делает Украина и ее войско для войны. «Чтобы громко на востоке было лишь в тот день, когда на всю территорию Донецкой и Луганской вернется мир, и мы отметим это продолжительным салютом, подняв глаза к небу с верой, что в будущем только такие выстрелы будут звучать в Украине», - отметил он.

Режим тишины на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Перемирие на Донбассе: что оно предусматривает

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов;

запрет на применение огня, в частности снайперского;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях, в частности на объектах гражданской инфраструктуры: школах, детских садах, больницах и открытых для общественности помещениях;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который проинформирует об этом всех ее участников;

создание и привлечение координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе.

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Автор: Константин Гончаров