Председатель Совета резервистов Сухопутных войск отметил, что начало переговоров не означает прекращение огня.

Начало переговорного процесса по завершению войны в Украине не означает, что боевые действия прекратятся. Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Эспрессо.

Он отметил, что все переговоры, которые сейчас обсуждаются, не будут происходить в один день.

"А вопрос военной целесообразности проведения боевых действий россияне расценивают, как решение своих политических вопросов. Поскольку политический вопрос РФ - выживание диктатуры Путина, то дискуссии, обсуждения, баталии, торги, обман, поиск дополнительных союзников, подкупы - все это будут пытаться получить стороны, которые будут приобщаться к этому процессу. К сожалению, это косвенно будет влиять на линию фронта", - отметил он.

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Тимочно подчеркнул: даже когда переговоры уже будут продолжаться, это не будет означать, что ситуация на поле боя стихнет. Он напомнил ситуацию времен АТО, когда переговорщики обсуждали процесс прекращения огня, а российские войска в это время яростно атаковали.

"Примерно такая ситуация будет происходить и сейчас. Поэтому не стоит надеяться на быстрое прекращение огня и расслабляться. Будет еще долгий и длительный процесс", - отметил Тимочко.

Он подчеркнул, что во время таких затяжных переговоров для Украины будет иметь огромное значение вопрос ресурсов и возможностей - это включает и внутреннюю консолидацию общества, и реальную поддержку союзников

"А также важно то, что сейчас американцы все оружие, которое обязались нам предоставить, начинают передавать форсированным темпами", - резюмировал он.

Переговоры с Россией - новости

Ранее УНИАН сообщал, что мирные переговоры могут начаться не раньше марта 2025 года.

При этом глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина на текущий момент не готова к тому, чтобы начать переговоры с Россией о завершении войны в контексте "сильных переговорных позиций". Это касается и нехватки вооружения для ВСУ, и четких гарантий от стран-партнеров по защите Украины на следующие годы, чтобы Россия не напала снова.

NBC сообщало, что команда Трампа ведет активные переговоры с Белым домом и Украиной о завершении войны, поскольку Трамп твердо намерен добиться прекращения огня в Украине в первый день своего вступления в должность.

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