Вице-премьер лично воспринимает заявления чиновников США о снижении мобилизационного возраста как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше.

Вопрос снижения мобилизационного возраста не может диктоваться Украине из-за рубежа. Как заявила вице-премьер по вопросам европейской интеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина в ответ на вопрос Суспільного, снижение возраста мобилизации "не может быть продиктовано заявлениями должностных лиц Белого дома или кого-либо другого".

"Это не позиция - это реальность. Воины должны быть обеспечены. Я лично воспринимаю это как желание снять ответственность за те договоренности, которые были раньше", - подчеркнула Стефанишина.

Ранее Стефанишина сообщала, что на встречах с высокими должностными лицами Европейского Союза обсуждался возраст мобилизованных. По ее словам, у Украины "есть очень очевидный ответ".

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"Мы не можем принять эту критику, поскольку нет ни системы планирования, ни тренировки, ни оснащения", - сказала тогда Стефанишина.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как сообщал УНИАН, 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил против снижения мобилизационного возраста, к которому призывают Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что сейчас стране надо сосредоточиться на обеспечении военной техникой и подготовке имеющихся бригад, а не компенсировать недостаток этого молодостью солдат.

Издание The Telegraph утверждало, что отказ президента Украины Владимира Зеленского снизить мобилизационный возраст торпедировал его отношения с Вашингтоном. За время полномасштабной войны между Зеленским и президентом США Джо Байденом произошло немало споров, но этот может стать последним. Журналисты называют заявление украинского лидера по мобилизации "одной из самых откровенных атак" на президента США Байдена.

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