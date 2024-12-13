Политик назвал это главным достижением венгерского председательства в Европейском Союзе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "открыл двери" для переговоров о мире в Украине.

Как написал Орбан в социальной сети X, сегодня о мирных переговорах говорят, хотя полгода назад риторика была другой. Он считает это "самым большим достижением" венгерского председательства в Европейском Союзе.

"Полгода назад никто не хотел слышать о мире. Теперь об этом говорят все. Мы открыли двери, и теперь можно начинать содержательные переговоры. Это самое большое достижение венгерского председательства в ЕС", - написал Орбан.

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Новости о возможных переговорах между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что мирные переговоры могут начаться не раньше марта 2025 года. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что Украина готова быть "гибкой" в своей позиции. Именно из-за этого делегация и ездила в США.

А вот генсек НАТО Марк Рютте предлагает Украине пока что отложить любые мирные переговоры с РФ, пока западные союзники не смогут предоставить достаточную военную помощь, чтобы помочь Киеву добиться успеха на поле боя и укрепить свои позиции для переговоров.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина на текущий момент не готова к тому, чтобы начать переговоры с Россией о завершении войны в контексте "сильных переговорных позиций". Это касается и недостатка вооружения для ВСУ, и четких гарантий от стран-партнеров по защите Украины на последующие годы, чтобы Россия не напала снова.

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