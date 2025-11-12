Сценарий похож на Покровск: эксперт объяснил продвижение РФ в Запорожской области

В этом районе сложно держать оборону, поскольку там нет большой городской агломерации.

В Запорожской области, в частности в районе Гуляйполя, РФ пытаются организовать тот же сценарий, что и под Покровском и Мирноградом. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Враг пытается охватить этот город, который является важным с точки зрения логистики, охватить его с севера. Если на карту посмотреть, мы увидим, что там формируются такие кишки и это грозит тем, что город может быть охвачен с севера и повторится сценарий Покровско-Мирноградской агломерации", - сказал Попович.

Он добавил, что украинское военное командование знает об этой ситуации. В то же время он добавил, если Силам обороны не удастся остановить РФ на этом направлении, то оккупанты сначала могут угрожать Гуляйполю, а дальше приближаться к Запорожью. По словам эксперта, сложности для украинских защитников заключаются в том числе и в том, что на юге Украины нет ни лесов, ни городских агломераций, в которых удобно строить оборонительные рубежи.

"Есть поселки. Есть Гуляйполе город, если захватят, дальше Орехов может быть. Мы их держим со стороны Приазовья, поскольку там есть защитные сооружения. Но возможный захват Гуляйполе означает обход этих защитных сооружений, как когда-то обошли Линию Мажино. Так враг хочет обойти и эту защиту на юге. Поэтому ситуация опасная, надо принимать меры, чтобы остановить их там", - добавил Попович.

Ситуация на юге: важные новости

Ранее о сложной ситуации в Запорожской области сообщал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он в частности заявлял, что РФ использует погодные условия для своего продвижения. По словам Главкома, существенно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях.

В то же время военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" отметил, что в 2026 году в Запорожской области может произойти обвал фронта. По его словам, ситуация может быть похожа на ту, которая сложилась в Донецкой области после потери Авдеевки и Очеретино.

