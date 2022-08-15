Регулярные обстрелы россиян несут серьезный риск для безопасного функционирования станции.

По состоянию на утро 15 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает "Энергоатом".

Из-за вражеских обстрелов были серьезно повреждены азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков, а также открытое распределительное устройство 750 кВ (ОРУ-750).

В "Энергоатоме" подчеркнули, что периодические обстрелы ЗАЭС оккупантами из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита – один из трех рабочих энергоблоков теперь отключен.

Кроме того, россияне обстреляли пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС. Она предназначена для защиты станции от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций.

В "Энергоатоме" отметили, что остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Вдобавок, высокий уровень пожарной опасности.

Что происходит на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, российские войска оккупировали ЗАЭС в начале марта, заведя туда около 500 своих военных, танки и тяжелое вооружение, в том числе взрывчатку. Работникам АЭС приходится работать под прицелом автоматов и в условиях сильного психологического давления. Также на станции присутствует персонал "Росатома".

5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. В частности, попали в высоковольтную линию связи, она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три "прилета" зафиксировали на площадке станции, возле энергоблока, в котором расположен ядерный реактор.

6 августа оккупанты попали по площадке Запорожской АЭС непосредственно рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива.

11 августа захватчики снова обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта.

Евросоюз и более чем 40 стран мира сделали совместное заявление, в котором призвали Россию немедленно вывести свои войска и свой персонал из Запорожской атомной электростанции.

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