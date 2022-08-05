Также специалисты предупреждают о риске распыления радиоактивных веществ.

Оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Вечером 5 августа российские террористы во второй раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из РСЗО. Три "прилета" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что высокой является пожарная опасность. Сейчас пострадавших нет. Также сообщается, что перед обстрелами представители "Росатома" в спешке покинули станцию. Вероятно они знали, что готовится атака.

Украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений.

Кроме этого в местных сообществах сообщают, что почти во всем Энергодаре пропал свет.

"Захватчики разбомбили электроподстанцию "Луч", в результате чего почти весь город (6 из 7 микрорайонов) остались без света. Также не работает водозаборная станция - в городе отсутствует вода. Это настоящая гуманитарная катастрофа, которую намеренно создают рашисты!",- говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что сегодня примерно в 14:30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. В результате она была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. Сейчас этот блок разгружен и отключен от энергосети.

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