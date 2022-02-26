Украинские полицейские и военные оперативно сработали.

Поздно вечером 26 февраля в Дарницком районе Киева при попытке прорыва через блокпост сотрудниками полиции и ВСУ была уничтожена группа российсих диверсантов.

Об этом сообщил Антон Геращенко. Видео с места событий снял смелый полицейский.