Несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом.

На южном направлении продолжаются учения противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

На этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задачи в тесном взаимодействии друг с другом.

Как сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были совместными силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

"За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений", - подчеркнул Наев.

По словам командующего, было трудно, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке. Вместе с тем за умелыми слаженными действиями чувствовалась ежедневная напряженная служба и значительный опыт.

"Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать так же эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника", - подчеркнул генерал-лейтенант.

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Автор: Виолетта Орлова