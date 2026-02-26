Последствия ночной массированной атаки: РФ частично погрузила в темноту шесть областей Украины

Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы.

Россия в очередной раз массированно атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света потребителей в шести областях. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате массированной комбинированной атаки РФ часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

"Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - заверил Некрасов.

Видео дня

Он напомнил, что в большинстве регионов Украины 26 февраля в течение суток действуют графики отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей - графики ограничения мощности.

В свою очередь, вице-премьер по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в Запорожье из-за обесточивания временно остановлено теплоснабжение в части города. Задействованы резервные источники питания.

В общей сложности этой ночью враг атаковал критическую и гражданскую инфраструктуру восьми областей и Киева.

"Под ударом были Харьковская, Николаевская, Винницкая, Запорожская, Полтавская, Донецкая и Киевская области и столица", – написал Кулеба.

Ночная атака РФ на Украину - главные новости

Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. Масштабную воздушную тревогу объявили около 03:00 ночи. В результате атаки в Кривом Роге травмированы мужчина и женщина. Их госпитализировали в больницу. Загорелся легковой автомобиль. Повреждены многоэтажный дом и пожарно-спасательная часть.

Вместе с тем, в Печерском районе Киева горел 2-этажный частный дом. В Дарницком районе столицы россияне повредили 9-этажный жилой дом. Под ударом оказалась и Одесская область. Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре области.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ запустила по Украине 420 дронов и 39 ракет. В результате атаки зафиксированы разрушения в восьми областях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: