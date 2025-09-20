В то же время, российские военные передают на верх ложную информацию о ситуации на донецком фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что контрнаступательная операция Сил обороны Украины в Донецкой области продолжается. Силы обороны продолжают уничтожать врага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами.

Глава государства рассказал о ситуации на фронте и украинских контрнаступательных действиях в районах Доброполья и Покровска.

В частности, российские захватчики хотели окружить украинские силы, но сейчас именно Вооруженные Силы Украины делают там все, чтобы уничтожить врага.

"На сегодня где-то около 330 километров под нашим контролем, освобождено 160, и более 170 зачищено от врага. Мы понимаем, что именно туда они сейчас будут перебрасывать личный состав, чтобы сохранить позиции. Они туда и добавляли постоянно, потому что это было их главное наступление - Добропольское, Покровское направления. И сейчас они подтянули туда 61-ю бригаду морской пехоты, понимая, что они теряют большое количество своих военных", - отметил Зеленский.

По словам президента, непросто говорить об успехе, когда украинские силы защищаются, но он считаю, что это успех Вооруженных Сил Украины.

"Выводы можно будет делать, наверное, немного позже. Дай Бог, чтобы все завершилось так, как оно сейчас идет. Там сейчас 79, 82 бригады - мы вчера с ними общались. Нацгвардия есть, и штурмовые подразделения", - сказал Зеленский.

Вместе с тем, в районе Купянска продолжаются жесткие действия, там есть соответствующие силы.

"Там у нас действуют сильные подразделения, они уничтожают россиян, которые там сосредоточены и пытаются проходить. В середине города контрдиверсионные мероприятия происходят, там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", - убежден президент.

Кроме того, говоря о Сумском направлении, президент отметил, что продолжаются украинские активные действия, постоянно есть результаты.

Вместе с тем, Новопавловское направление на сегодня без особенностей.

"Мы считали, что два главных российских наступления - это Доброполье-Покровск и Запорожье. Но так как у них не хватает сил, они все перебрасывают на Покровск, Доброполье, чтобы показать успех", - сообщил Зеленский.

При этом, как отметил президент, "вчера, во время доклада о нашей операции, я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел "русские" карты".

"Так вот их доклады отличаются очень сильно от реальности. Там, где мы восстановили положение, у "русских" на картах все наоборот. О чем это говорит? Что доклад среднего звена наверх у "русских" отличается от реальной ситуации. Я считаю, что это неплохо. В информационном поле постоянно продолжалась эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они вроде бы захватят уже окончательно Покровск и точно захватят до ноября восток. Но это отличается от реальности", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине - ВСУ проводят контрнаступление

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Зеленский сообщил, что в Донецкой области сейчас Силами обороны Украины проводится контрнаступательная операция - в районе Покровска и Доброполья. Оккупанты несут ощутимые потери. Также много захватчиков попадает в плен. Силы обороны Украины уже освободили семь населенных пунктов, а еще девять зачистили от российских оккупантов.

