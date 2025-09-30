Пора перейти от стратегии затягивания к стратегии победы.

Провокации Путина против НАТО следует рассматривать не изолированно, а как часть общей стратегии против Запада. Так что пора сменить стратегию и отказаться от "активной обороны" в Украине, пишет в статье для The Wall Street Journal Марк Т.Киммитт, отставной бригадный генерал армии США,

Он напоминает, что во время холодной войны военная доктрина "Активная оборона" предполагала ведение оборонительного сражения в Западной Европе, торгуя пространством в обмен на время до прибытия американских подкреплений. Но у Европы было слишком мало места для торга и недостаточно времени. Единственным способом замедлить конфликт было немыслимое применение тактического ядерного оружия. Это была не стратегия победы, а лишь стратегия затягивания.

К сожалению, стратегия "Активной обороны" сегодня принята на Украине, и результаты те же, подчеркивает генерал.

Видео дня

Однако с наращиванием военной мощи при Рональде Рейгане у США появились более удачные идеи - стратегия "Воздушно-наземного боя". Основой этой стратегии были концепции "Глубокого боя" и "Атаки последующих сил":

"Вместо того, чтобы полагаться на активную оборону, "Глубокий бой" был нацелен на удары по уязвимым эшелонам, атакуя командные пункты, логистические пункты и боевые подразделения на дорогах. Цель состояла в том, чтобы нейтрализовать эти подкрепления в тылу, оставив войска противника на передовой изолированными, ослабленными и уязвимыми для контратак".

Тогда США тратили миллиарды долларов на средства дальней разведки, наведения и нанесения ударов. Разрабатывалось такое оружие, как ATACMS, вертолёты Apache, самолёты A-10, высокоточные боеприпасы и разбрасываемые мины – именно для того, чтобы воплотить потенциал "глубокого боя" в реальность.

Это оружие, значительно модернизированное, сегодня находится на украинском поле боя, но политические решения ограничивают его полный потенциал, и не могут помешать Путину пополнять запасы своей армии миллионами артиллерийских снарядов, тысячами военнослужащих, а также топливом, запчастями и продовольствием, отмечается в статье.

"Ограничения на применение оружия, дальность и цели должны быть выбором Зеленского и его военного руководства, а не не склонных к риску бюрократов в Брюсселе или Вашингтоне. Границы не должны иметь значения, а российская территория не должна быть убежищем для критически важных целей. Если Запад серьёзно настроен на победу, он должен позволить Украине сражаться с наступающими войсками, изолировать российские силы на передовой и создать условия для наступательных операций. Это не новая стратегия, а та, к которой призывали с первых месяцев войны", - подчеркивает генерал.

Дальнобойное оружие для Украины

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что окончательное решение по этому поводу будет принимать президент США.

По словам главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, если Украина получит эти ракеты и разрешение на их использование в радиусе 3 тыс. км, то в зоне поражения окажутся вражеская логистика среднего уровня, склады, арсеналы, аэродромы, полевые штабы.

Вас также могут заинтересовать новости: