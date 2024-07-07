В прошлом месяце Россия и Северная Корея подписали соглашение о предоставлении друг другу военной помощи, если одна из стран подвергнется нападению.

Войска КНДР могут быть направлены в Украину из-за численности, а не эффективности. Об этом говорится в материале Business Insider.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Россия и Северная Корея подписали соглашение о предоставлении друг другу военной помощи, если одна из стран подвергнется нападению. В то же время южнокорейские СМИ уже отмечали, что в рамках соглашения КНДР планирует направить строительные и инженерные силы в оккупированную Украину.

"Сейчас перспектива размещения северокорейских солдат в Украине является спекулятивной и маловероятной, сообщили эксперты. ... Но если это все-таки произойдет, главным преимуществом, которое Россия получит от этого, будет огромное количество солдат Северной Кореи, а не их эффективность", - говорится в статье. Видео дня

По мнению Бенджамина Янга, доцента кафедры внутренней безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям Университета Содружества Вирджинии, Ким не отправит войска "за тысячи миль в Европу, чтобы они погибли бессмысленной смертью на линии фронта за другую страну", при этом, если их отправят, "северокорейские войска, скорее всего, будут играть вспомогательную роль с точки зрения строительства укреплений и сооружений".

"Они также могут помочь в ремонте танков, систем вооружения и другого оружия", - добавил он.

В свою очередь Эдвард Хауэлл, сотрудник Корейского фонда Азиатско-Тихоокеанской программы Chatham House, напомнил, что численность армии Северной Кореи составляет 1,3 миллиона военных.

"Однако качество северокорейского оружия и самих солдат намного хуже", - сказал он.

Военное соглашение между КНДР и РФ

В прошлом месяце КНДР и Россия обязались оказать "немедленную помощь" друг другу, если любая из стран столкнется с вооруженным нападением. Соответствующее соглашение подписали лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и российский правитель Владимир Путин.

Соглашение также включает сотрудничество в области ядерной энергии, исследования космоса, продовольственной и энергетической безопасности.

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