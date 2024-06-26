Войска КНДР станут 'пушечным мясом' в Украине, - генерал Пентагона

В то же время генерал подчеркнул, что США будут следить за этим.

Пентагон будет отслеживать возможное передвижение северокорейских войск в Россию для их участия в войне в Украине. Впрочем, в США считают, что эти войска станут "пушечным мясом" для ВСУ.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга. По его словам, "это точно та вещь, за которой стоит следить".

"Я думаю, что если бы я руководил военным персоналом Северной Кореи, я бы поставил под сомнение отправку своих сил в качестве пушечного мяса в незаконной войне против Украины", - заявил Райдер. Видео дня

Он добавил, что "мы видели потери российских войск". В то же время генерал подчеркнул, что США будут следить за этим.

Соглашение Путина с КНДР

Договор, подписанный Путиным и Кимом в среду, обязывает каждую сторону оказывать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против любой из них.

Путин заявил, что Москва ожидала, что ее сотрудничество с Северной Кореей послужит сдерживающим фактором для Запада, но что нет необходимости использовать северокорейских солдат для войны в Украине.

Соединенные Штаты и Украина заявляют, что Северная Корея уже предоставила России значительное количество артиллерийских снарядов и баллистических ракет, но Москва и Пхеньян это отрицают.

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