Пока неизвестно, каким образом соглашение между странами повлияет на войну Путина против Украины.

Северная Корея и Россия согласились оказать немедленную военную помощь друг другу, если любая из стран столкнется с вооруженным нападением.

Как пишет Reuters, государственные СМИ Северной Кореи опубликовали "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между КНДР и РФ, который фактически восстанавливает недействующее соглашение о взаимной обороне 1960-х годов.

Соглашение, которое диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали в среду, также включает сотрудничество в области ядерной энергии, исследования космоса, продовольственной и энергетической безопасности, является одним из самых громких шагов Москвы в Азии за последние годы.

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"В случае, если любая из сторон находится в состоянии войны вследствие вооруженного вторжения со стороны отдельного государства или нескольких государств, другая сторона без промедлений оказывает военную и иную помощь всеми средствами, которыми она располагает, в соответствии со статьей 51 Устава ООН и законодательством КНДР и Российской Федерации", - говорится в статье 4 соглашения.

Статья 51 Устава ООН предусматривает право страны-члена принимать меры индивидуальной или коллективной самообороны.

Непонятно, как соглашение повлияет на войну России против Украины, которая началась с вторжения в феврале 2022 года. Вашингтон и Сеул все больше обеспокоены углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обвиняют их в нарушении международных законов, торгуя оружием. Украинские чиновники заявили, что нашли обломки северокорейских ракет на территории своей страны. Россия и Северная Корея отрицают любую торговлю оружием.

"В общем, это договор о военном союзе. Это будет первый оборонный альянс Москвы за пределами постсоветского пространства", - сказал Артем Лукин из Дальневосточного федерального университета России.

Однако сила любого альянса заключается не в том, что написано, и положение о взаимной защите не означает автоматического участия в войнах друг друга, сказал он.

"Остается увидеть, насколько далеко и насколько глубоко Россия и Северная Корея зайдут в своих альянсных отношениях на этот раз. Появятся ли северокорейские войска в Украине? Окажет ли Россия военную помощь КНДР в возможных столкновениях между КНДР и Южной Кореей из-за спорной границы в Желтом море? Сейчас ничего не рассматривается", - сказал Лукин.

Чо Хан-бум из Корейского института национального объединения в Сеуле сказал, что соглашение стало большой победой для России, закладывая правовые рамки для поддержки Северной Кореей войны против Украины.

Формулировка оставляет возможность Москве избегать помощи Северной Корее в пограничных столкновениях или других будущих столкновениях, если она пожелает, сказал он.

Путин поблагодарил Кима

Во время своего первого визита в Пхеньян с 2000 года Путин поблагодарил Кима за поддержку российской политики. Ким подтвердил "безоговорочную" и непоколебимую поддержку "всей политики России", включая войну Путина с Украиной.

Россия и Северная Корея сталкиваются с растущей международной изоляцией, а США и их азиатские союзники все больше обеспокоены тем, насколько Россия будет поддерживать Северную Корею, единственную страну, которая испытала ядерное оружие в этом веке.

В соглашении говорится, что ни одна из сторон не будет подписывать ни одного договора с третьей страной, который нарушает интересы другой, и не позволит любой стране использовать свою территорию для ущерба безопасности и суверенитету другой.

Две страны будут предпринимать совместные действия, направленные на "укрепление обороноспособности для предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности".

Южная Корея выразила обеспокоенность, что соглашение содержит обязательства по "военно-технологическому сотрудничеству", которое нарушит резолюции Совета Безопасности ООН по северокорейским вооружениям.

Белый дом не комментировал сообщения о содержании соглашения.

Япония выразила "серьезную обеспокоенность" обещанием Путина не исключать сотрудничества с Пхеньяном в сфере военных технологий.

Реакция Китая, главного политического и экономического партнера КНДР, была сдержанной. Представитель МИД Китая отказался от комментариев, назвав это двусторонним вопросом между Россией и Северной Кореей.

Помощник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, допустила "самую наглую отмену" всех санкций, введенных против Северной Кореи, чтобы остановить разработку оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашение свидетельствует о том, что авторитарные силы объединяются.

Визит Путина в КНДР

19 июня российский диктатор Путин побывал в Пхеньяне. По данным обозревателей западных СМИ, этот визит является тревожным признаком формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к НАТО и Западу в целом.

В Белом доме считают визит Путина в КНДР и подписание с ее лидером Ким Чен Ыном договора " расширением партнерства".

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