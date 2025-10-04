Обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована, Силы обороны зачищают остатки российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram. "Подразделения Сил специальных операций, части Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника", - отметил он.
Сырский сообщил, что на Добропольском направлении повышается эффективность поражения мест скопления врага, уничтожается его логистика.
"Общие потери захватчиков за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные - 32. С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено - 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники", - отметил главнокомандующий ВСУ.
Ситуация вокруг Ямполя
Как сообщал УНИАН, в сентябре в поселке Ямполь что на юго-востоке от Лимана, оккупанты, надев гражданскую одежду, чтобы замаскироваться, били по позициям ВСУ.
Тогда аналитики проекта DeepState отмечали, что россиянам удалось проникнуть в Ямполь, но Силы обороны сразу начали на них охоту. Оккупанты прятались в домах, подвалах, погребах. Аналитики отмечали, что работе по противнику очень мешают гражданские, которые не эвакуировались из населенного пункта, а россияне, пользуясь этим прячутся в самих домах.
Россияне хотели захватить этот поселок, зная его важность и критичность для всех позиций, которые находятся восточнее него.