По словам защитника, оккупанты прощупывают оборону ВСУ непосредственно в городе Волчанск.

Российские оккупанты активизировались на Харьковском направлении и пытаются прощупать украинскую оборону со всех сторон. Об этом заявил командир 2-й роты ударных беспилотных авиационных комплексов Евгений Ковтун, позывной "Фрог" в эфире "Киев24".

"Россияне прощупывают оборону по флангам и непосредственно на линии соприкосновения в самом городе Волчанск. Стоит задача перед подразделениями - остановить врага, не дать ему дестабилизировать ситуацию, а также не допустить его продвижений на этой территории", - отметил военный.

По словам командира, перед бойцами также стоит задача - круглосуточно уничтожать врага и наносить ему проблемы в логистике.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее в DeepState заявили о захвате россиянами села на Харьковщине. Речь идет о селе Меловое, которое оккупанты сумели наскоком занять, а также захватили многочисленные лесополосы западнее и южнее села.

"Данные действия призваны поддержать наступление войск противника на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что в ближайшие дни будет ожидаться удар на Бологовку или/или Отрадное, чтобы увеличить участок натиска вдоль реки Оскол", - предположили аналитики.

Также сообщалось, что россияне 5 июля ударили по Чугуеву, что на Харьковщине, в результате атаки вспыхнули пожары и повреждены здания. Кроме того, после попадания на одном из объектов вспыхнул масштабный пожар.

Всего в результате атаки пострадали 11 человек, среди которых двое детей.

Вас также могут заинтересовать новости: