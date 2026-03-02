Магнитные бури сегодня: будет ли штормить 2 марта (график)

Первая рабочая неделя весны стартует без магнитных бурь. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.
Ожидается, что 2 марта Кр-индекс не поднимется выше отметки 4, а магнитная буря начинается с показателя 5.
О том, что сегодня геомагнитная обстановка будет спокойной, сообщает и Британская геологическая служба.
Магнитные бури - что важно знать
Магнитные бури - это возмущения геомагнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы в космос. Когда поток заряженных частиц достигает нашей планеты, он взаимодействует с магнитосферой, вызывая колебания разной интенсивности.
Во время сильных бурь возможны сбои в работе спутников, навигационных систем и радиосвязи. В полярных широтах в такие периоды чаще наблюдаются яркие северные сияния. Некоторые люди также отмечают ухудшение самочувствия - головную боль, усталость, скачки давления и другие неприятные симптомы. Считается, что здоровый образ жизни, отказ от алкоголя и более легкая пища могут облегчить состояние.
Учёные постоянно следят за солнечной активностью и публикуют прогнозы, чтобы предупредить о потенциально неблагоприятных днях.