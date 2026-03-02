Иран отказался вести переговоры с США

Остатки иранский властей заявили, что их страна не намерена вести переговоры с Вашингтоном.

Власти Ирана не будут вести переговоры с представителями США. Такое заявление сделал глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

В посте в X написал, что его страна не намерена вести переговоры с Вашингтоном. "Мы не будем вести никаких переговоров с США", - заявил он.

Таким образом Лариджани отреагировал на сообщения в СМИ о том, что официальные лица в Тегеране намереваются возобновить переговоры с переговорщиками из Вашингтоном.

Видео дня

Лариджани был советником ликвидированного верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а сейчас возглавляет Высший совет национальной безопасности Ирана.

Ситуация в Иране

28 феврал США ударили по Ирану. Президент Дональд Трамп заявил, что целью операции является уничтожение ядерного потенциала и угрозы со стороны иранского режима.

В результате ударов 28 февраля был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также командующий КСИР. Временно власть в стране перешла к совету из трех человек во главе с аятоллой Арафи.

Трамп допустил, что активная фаза операции может продлиться до 4 недель.

Вчера сообщалось, что США нанесли удар по Ирану неизвестной модификацией крылатой ракеты Tomahawk с крылом обратной стреловидности и черным фюзеляжем. Возможно, речь идет о модернизированной в рамках программы Военно-морского флота США ракете Maritime Strike Tomahawk.

Вас также могут заинтересовать новости: