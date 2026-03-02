США и Израиль собирались ударить по Ирану 21 февраля, но изменили планы, - Axios

Одной из ключевых причин была плохая погода в регионе.

США и Израиль первоначально планировали атаковать Иран на неделю раньше, чем это было сделано - 21 февраля, но решили отложить удар по некоторым причинам, пишет Axios, ссылаясь на высокопоставленных американских и израильских чиновников.

Отмечается, что после того, как второй раунд американо-иранских переговоров 17 февраля завершился без существенного прогресса, американские и израильские военные планировщики готовились нанести удары в субботу, 21 февраля. Однако этого так и не произошло.

"Американские и израильские официальные лица заявили, что одной из ключевых причин была плохая погода в регионе. Еще один израильский чиновник заявил, что задержка была вызвана в основном американской стороной и связана с необходимостью лучшей координации с Армией обороны Израиля", - пишет Axios.

Первый удар должен был быть направлен на иранского верховного лидера Али Хаменеи и его сыновей. Поэтому в течение недели между первоначальной и обновленной датами удара израильские и американские разведывательные службы все больше нервничали, что Хаменеи переберется из своей резиденции в подземный бункер.

США и Израиль хотели "дать понять, что неминуемого удара не ожидается, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности", сказал один из израильских сотрудников разведки.

Пространство для дипломатии

При этом задержка удара также создала пространство для еще одного раунда переговоров, запланированного в Женеве на четверг.

Один израильский чиновник сказал, что женевские переговоры были призваны потянуть время до новой даты удара – чтобы иранцы продолжали верить, что дипломатия по-прежнему является основным путем Трампа.

Однако второй чиновник отметил, что новая дата удара была установлена ​​по тактическим и оперативным причинам, и переговоры были подлинными. Если бы Трамп увидел серьёзный прогресс в Женеве, он мог бы снова отложить удар.

Два американских чиновника также опровергли утверждение о том, что женевские переговоры были уловкой.

Они заявили, что, хотя посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф были крайне скептически настроены относительно шансов на сделку, они не просто делали вид, чтобы обмануть иранцев. Они отметили, что команда Трампа "очень чётко" заявила о применении военной силы, если иранцы не примут сделку.

Окончательное предложение США включало требование о 10-летнем моратории на обогащение иранского урана, за которым последовало бы символическое создание мощностей по обогащению. США также предложили поставлять Ирану бесплатное ядерное топливо для удовлетворения его гражданских нужд.

В итоге иранцы отклонили предложение. Кушнер и Уиткофф доложили об этом Трампу, который затем запустил механизм войны.

Удары по Ирану

Как сообщалось ранее, в результате ракетной атаки по Ирану погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также стало известно, что начальник Генштаба армии Ирана Абдол Рахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде погибли в результате авиаудара.

Впоследствии террористическая группировка "Хезболла" заявила, что запустила "ракеты и рой беспилотников" по ​​израильской военной базе к югу от Хайфы "в отместку" за убийство Хаменеи.

