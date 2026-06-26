Рубио заявил об отсутствии договоренностей на Аляске: в России были сильно удивлены

В то же время там заявили, что США могут помочь положить конец войне в Украине.

В Кремле отреагировали на заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что во время встречи между Трампом и Путиным в прошлом году не было достигнуто никаких договоренностей.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ, заявил, что эти заявления "вызывают вопросы". Также он призвал Вашингтон "внести ясность" в ситуацию относительно роли США в урегулировании конфликта в Украине.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США "нельзя считать абсолютно нейтральной стороной" в войне в Украине. В то же время он заявил, что США, "учитывая их влияние на ЕС и Украину", а также "искреннее желание Трампа", могут способствовать прекращению войны в Украине.

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Также Песков отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что США больше не являются нейтральной стороной в войне против Украины:

"Что касается заявлений президента Макрона, то здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может каким-либо образом претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Но никаких заявлений со стороны США, которые бы это подтверждали, мы до сих пор не слышали".

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ планирует провести 40-дневную операцию, которая должна повлиять на позицию РФ относительно завершения войны. Президент также подчеркнул, что СБУ лидирует по количеству поражений личного состава и техники сил оккупанта.

Между тем издание The Independent отмечает, что Путин возвращается к теме мирных переговоров. По мнению журналистов, это связано с тем, что РФ начинает проигрывать войну против Украины.

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