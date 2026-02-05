Россияне в Константиновке пытаются применить успешную схему из Покровска, - ISW

Россияне в районе Константиновка-Дружковка активизируют кампанию воздушного перехвата, создавая условия для будущих наступательных операций.

Российские войска пытаются воспроизвести для наступления на Константиновку схему, которую ранее уже успешно применяли в Покровске. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что россияне в районе Константиновка-Дружковка активизируют кампанию воздушного перехвата, создавая условия для будущих наступательных операций в Константиновке. Командир украинской бригады, действующей в направлении Константиновки, сообщил 4 февраля, что российские войска в последнее время сосредоточили усилия на перехвате украинской логистики, а не на проведении боевых действий, отчасти из-за низких температур. По его словам, это вынуждает украинские войска в большей степени полагаться на наземные беспилотники для снабжения войск и позиций в Константиновке. Он также отметил, что использование таких дронов бригадой в январе 2026 года увеличилось вдвое.

Он заявил, что российские силы также перехватывают украинскую логистику, осуществляя наблюдение, нанося удары и дистанционно минируя украинские наземные линии связи с помощью fpv-дронов; устраивая засады с использованием беспилотников; и уничтожая украинские беспилотные наземные аппараты. По его словам, сложно вывести украинских операторов беспилотников из Константиновки, поскольку российские силы отдают приоритет поражению украинских операторов беспилотников планирующими бомбами, дронами типа "Молния" и другими fpv-дронами.

Видео дня

Также представитель другой украинской бригады, действующей в тактическом районе Константиновка-Дружковка, сообщил 8 января, что дальность действия российских беспилотников значительно увеличилась в 2025 году, что затрудняет продвижение украинских сил в Константиновке.

"Российские войска, вероятно, пытаются воспроизвести новую схему кампании, которую Россия успешно применяла в Покровске, а затем и в восточной Запорожской области", - объясняют в ISW.

На Покровском направлении россияне наносили удары по различным целям в тылу Украины на оперативной глубине от 25 до 100 километров и более перед последующими наземными наступлениямими. Российские войска также наносили удары по украинским операторам беспилотников, чтобы создать уязвимые места в укораинской "стене беспилотников".

Как подчеркивают аналитики, войска РФ в течение нескольких месяцев проводили кампании таких воздушных ударов для создания условий для интенсификации наступательных операций на Покровском и Гуляйпольском направлениях, и это в конечном итоге позволило России продвинуться в этих направлениях осенью 2025 года.

Новости с фронта

Российские захватчики не отказались от планов развивать наступление в Запорожской области, заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. При этогм там сейчас происходит повторение сценария, который присутствовал под Покровском и Мирноградским участком фронта. Враг застрял в городских боях и не имеет особого продвижения.

Также враг пытается наступать на Славянск и Краматорск. Однако военный обозреватель Денис Попович подчеркивает, что прогнозировать, когда начнется битва за эти города, не имеет никакого смысла, ведь сначала оккупантам нужно выполнить еще три важных задачи.

Вас также могут заинтересовать новости: