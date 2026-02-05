Россияне в Константиновке пытаются применить успешную схему из Покровска, - ISW

Российские войска пытаются воспроизвести для наступления на Константиновку схему, которую ранее уже успешно применяли в Покровске. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что россияне в районе Константиновка-Дружковка активизируют кампанию воздушного перехвата, создавая условия для будущих наступательных операций в Константиновке. Командир украинской бригады, действующей в направлении Константиновки, сообщил 4 февраля, что российские войска в последнее время сосредоточили усилия на перехвате украинской логистики, а не на проведении боевых действий, отчасти из-за низких температур. По его словам, это вынуждает украинские войска в большей степени полагаться на наземные беспилотники для снабжения войск и позиций в Константиновке. Он также отметил, что использование таких дронов бригадой в январе 2026 года увеличилось вдвое.
Он заявил, что российские силы также перехватывают украинскую логистику, осуществляя наблюдение, нанося удары и дистанционно минируя украинские наземные линии связи с помощью fpv-дронов; устраивая засады с использованием беспилотников; и уничтожая украинские беспилотные наземные аппараты. По его словам, сложно вывести украинских операторов беспилотников из Константиновки, поскольку российские силы отдают приоритет поражению украинских операторов беспилотников планирующими бомбами, дронами типа "Молния" и другими fpv-дронами.
Также представитель другой украинской бригады, действующей в тактическом районе Константиновка-Дружковка, сообщил 8 января, что дальность действия российских беспилотников значительно увеличилась в 2025 году, что затрудняет продвижение украинских сил в Константиновке.
"Российские войска, вероятно, пытаются воспроизвести новую схему кампании, которую Россия успешно применяла в Покровске, а затем и в восточной Запорожской области", - объясняют в ISW.
На Покровском направлении россияне наносили удары по различным целям в тылу Украины на оперативной глубине от 25 до 100 километров и более перед последующими наземными наступлениямими. Российские войска также наносили удары по украинским операторам беспилотников, чтобы создать уязвимые места в укораинской "стене беспилотников".
Как подчеркивают аналитики, войска РФ в течение нескольких месяцев проводили кампании таких воздушных ударов для создания условий для интенсификации наступательных операций на Покровском и Гуляйпольском направлениях, и это в конечном итоге позволило России продвинуться в этих направлениях осенью 2025 года.
Новости с фронта
Российские захватчики не отказались от планов развивать наступление в Запорожской области, заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. При этогм там сейчас происходит повторение сценария, который присутствовал под Покровском и Мирноградским участком фронта. Враг застрял в городских боях и не имеет особого продвижения.
Также враг пытается наступать на Славянск и Краматорск. Однако военный обозреватель Денис Попович подчеркивает, что прогнозировать, когда начнется битва за эти города, не имеет никакого смысла, ведь сначала оккупантам нужно выполнить еще три важных задачи.