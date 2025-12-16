Он считает, что россияне не заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данный момент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал прогноз о прекращении огня в Украине до Рождества, отметив, что это, скорее всего, маловероятно. Об этом он сказал в интервью на портале Onet.

Так, отвечая на вопрос, видит ли он какие-то перспективы возможного прекращения огня между Украиной и Россией до праздников, он сказал, что "россияне, вероятно, не очень заинтересованы в мирных переговорах или прекращении огня на данный момент".

"Поэтому нужно еще большее давление и демонстрация того, что мы, как Запад, действительно не позволим себя разделить. И тогда эти переговоры могли бы приобрести конкретную форму. Но до Рождества это мне кажется очень маловероятным", - подчеркнул Туск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц предложил России устроить перемирие на Рождество. Украинский лидер подчеркнул, что поддерживает это предложение.

В то же время ранее в Кремле цинично отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по энергетическому перемирию.

После переговоров в Берлине президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас "мы ближе к миру, чем когда-либо".

В то же время, как отмечает The Telegraph, хотя переговоры были успешными, но на быстрое завершение войны надеяться не стоит. Издание объясняет, что пока это своего рода челночная дипломатия, где Украина и ее европейские союзники находятся с одной стороны, а Россия - с другой. И хотя американские чиновники утверждают, что Россия готова подписать соглашение с этими гарантиями безопасности для Украины, но администрация Трампа ранее проявляла чрезмерный оптимизм по достижению прекращения огня.

