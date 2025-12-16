Президент Украины добавил, что он поддерживает идею рождественского перемирия, как и любого другого.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею рождественского перемирия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Канцлер Германии Фридрих Мерц действительно предложил России устроить перемирие на Рождество. И эта идея сегодня была объявлена им как официальная, так и во время наших разговоров. США поддерживают эту идею, я, как президент Украины, безусловно, тоже ее поддерживаю. Я считаю, что энергетическое перемирие нормальное, любое", - сказал президент Украины.

При этом, Зеленский подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от политической воли России.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас "мы ближе к миру, чем когда-либо". При этом, Трамп хоть и отметил, что Украина "уже потеряла часть своих территорий", но США и Европа работают над гарантиями безопасности, "чтобы война не началась снова". Глава Белого дома подчеркнул, что США не хотят, чтобы война в Украине продолжилась через некоторое время.

Также мы писали, что лидеры стран Европы обнародовали совместное заявление по завершению войны в Украине. В частности, в нем более подробно идет речь о гарантиях безопасности. Например, численность ВСУ в мирное время должна составлять до 800 тысяч человек, чтобы иметь возможность защищать собственные территории. Контроль за соблюдением прекращения огня будут возглавлять США.

