Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил идею рождественского перемирия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
"Канцлер Германии Фридрих Мерц действительно предложил России устроить перемирие на Рождество. И эта идея сегодня была объявлена им как официальная, так и во время наших разговоров. США поддерживают эту идею, я, как президент Украины, безусловно, тоже ее поддерживаю. Я считаю, что энергетическое перемирие нормальное, любое", - сказал президент Украины.
При этом, Зеленский подчеркнул, что многое в этом вопросе зависит от политической воли России.
Мирные переговоры: последние новости
Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сейчас "мы ближе к миру, чем когда-либо". При этом, Трамп хоть и отметил, что Украина "уже потеряла часть своих территорий", но США и Европа работают над гарантиями безопасности, "чтобы война не началась снова". Глава Белого дома подчеркнул, что США не хотят, чтобы война в Украине продолжилась через некоторое время.
Также мы писали, что лидеры стран Европы обнародовали совместное заявление по завершению войны в Украине. В частности, в нем более подробно идет речь о гарантиях безопасности. Например, численность ВСУ в мирное время должна составлять до 800 тысяч человек, чтобы иметь возможность защищать собственные территории. Контроль за соблюдением прекращения огня будут возглавлять США.