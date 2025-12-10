Зеленский допустил возможность энергетического перемирия, если Москва пойдет на такую ​​инициативу.

В Кремле цинично ответили на заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности энергетического перемирия, если Москва пойдет на такую ​​инициативу. Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя предложение Зеленского фактически отверг такую возможность.

"Мы работаем над миром, а не над перемирием", - цинично заявил Песков.

Он заявил, что якобы "абсолютным приоритетом" для России является "устойчивый, гарантированный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов".

Мирные переговоры

Как пишет Washington Post, мирный план США предполагает шесть основных пунктов. Среди них - возможность для Украины присоединиться к Евросоюзу уже в 2027 год; Украина сохранит контроль над своими территориями и будет иметь армию численностью около 800 тысяч солдат; вывод Запорожской АЭС из-под российской оккупации и возможное управление США.

Также США предлагают, что вдоль линии прекращения огня будет создана демилитаризованная зона; часть Донецка может пойти на уступки России, чтобы избежать дальнейших потерь.

По данным FT, посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней, чтобы он ответил на предложенный мирный план, который требует от Украины согласиться на территориальные уступки. По данным источников издания, Трамп хочет заключить соглашение "до Рождества".

