Война развивалась таким образом, что приходится перемещаться между подвалами, - военная

В частности, активное использование врагом FPV-дронов можно сравнить с роем мух.

Украинским защитникам приходится ждать появления "свободного окна", когда наступает пауза в использовании российскими захватчиками дронов, чтобы перемещаться вблизи линии боевого столкновения. Об этом военнослужащая Татьяна Чорновол сказала в комментарии "Новини.LIVE".

"На самом деле война стала такой - война перешла в подвалы. Мы не видим белого мира", - подчеркнула военная.

Она отметила, что с ностальгией вспоминает 2022 год, "когда мы шагали по этим полям среди маков, тащили эту "Стугну", подходили вплотную к врагу, стреляли, а потом снова уходили с этой "Стугной"".

По ее словам, теперь приходится перемещаться между подвалами, из одного в другой, искать "окно между полетами дронов, чтобы проскочить".

В то же время вражеские FPV-дроны она сравнила с мухами.

Угроза российских дронов на фронте

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области российские ударные дроны стали залетать гораздо глубже в тыл - и это создает определенные трудности для Сил обороны Украины.

Также Forbes писал, что война в Украине вступает в новую фазу, а именно стремительно переходит к применению полностью автономных боевых систем, где решение о нанесении удара все чаще будет принимать не человек, а определенный алгоритм. В частности, речь идет о дронах, которые смогут сами искать и распознавать цели.

Еще в прошлом году сообщалось, что "зона поражения" дронами на фронте постоянно расширяется.

