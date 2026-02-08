Погода 'играет' на стороне РФ: эксперт объяснил, выстоят ли ВСУ в Запорожской области

По словам аналитика, резкое появление нового "горячего" участка в Запорожской и Херсонской областях маловероятно.

Силы обороны Украины способны удержать оборону вдоль русла Днепра на Запорожском направлении, несмотря на попытки российских войск активизироваться в этом районе, заявил военный эксперт Павел Нарожный в эфире "Украинского Радио".

По словам эксперта, нынешние погодные условия в определенной степени играют на руку противнику: длительные морозы до минус 10 градусов позволяют оккупантам передвигаться по льду вдоль русла бывшего Каховского водохранилища. В то же время он подчеркнул, что украинская сторона готовилась к такому развитию событий - все участки фронта прикрыты минными полями и инженерными заграждениями. Нарожный выразил надежду, что российским войскам не удастся прорвать эти рубежи.

"Погода пока позволяет им это делать, потому что у нас довольно долго стоят морозы до -10, поэтому они могут передвигаться там по льду. Мы к этой ситуации готовились: все участки фронта прикрыты минными полями, заграждениями. Смогут ли россияне их прорвать? Надеюсь, что нет", - сказал он.

Эксперт также обратил внимание на то, что зима не будет длиться вечно. По его оценке, уже через месяц начнется оттепель, и тогда передвижение российских подразделений вдоль русла Днепра станет невозможным. Именно поэтому он убежден, что на этом участке фронта украинская оборона будет удержана.

Комментируя возможность резкого изменения направлений, где армия РФ может активизировать наступательные действия, Нарожный отметил, что такой сценарий требует серьезной перестройки логистики. Он пояснил, что Покровск и Мирноград остаются одними из самых горячих точек фронта именно из-за удобного логистического обеспечения с территории России - большого количества автодорог и наличия железнодорожного сообщения.

По его словам, группировка численностью около 150 тысяч военных нуждается в постоянных поставках продовольствия, топлива и других ресурсов. Активизация на других направлениях значительно сложнее, ведь требует решения проблем с железнодорожной логистикой - либо через Крым, либо через Мелитополь, который уже неоднократно подвергался ударам.

Нарожный подчеркнул, что резкое появление нового "горячего" участка фронта в Запорожской или Херсонской областях маловероятно. В то же время он не исключил возможности активизации противника в Сумской или Харьковской областях, но отметил, что в таком случае возникает ключевой вопрос - где российская армия возьмет дополнительный личный состав.

Ситуация на юге Украины - что известно

Напомним, российские военные отошли с некоторых позиций в Херсонской области, в частности с острова Алексеевский. Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал, что на указанном острове зафиксирован отход противника из-за активных действий ВСУ и низкого морально-психологического состояния россиян, находившихся на этих позициях. По его словам, противник не может восстановить там наблюдательные посты.

