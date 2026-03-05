Почему кошки любят запах пота: 5 неожиданных причин

Для многих кошек запах их человека является сигналом безопасности.

Часто вы можете заметить, как кошка обнюхивает ваши подмышки, или спит на вашей ношеной одежде. Как пишет mobilesandstrahltechnikschimpl.at, в этом поведении нет ничего необычного, ведь для кошек запах человеческого тела – это прежде всего информация.

Как кошки "читают" человеческий пот

По оценкам, у кошек от 45 до 200 миллионов клеток, чувствительных к запахам (по сравнению с примерно 10 миллионами у людей). Кроме того, есть вомероназальный орган, который позволяет "считывать" определенные химические сигналы.

5 причин, почему кошкам нравится запах пота

1. Он пахнет "домом"

Видео дня

Для многих кошек запах их опекуна является сигналом безопасности, особенно в хаотичной обстановке. Именно поэтому кошки часто располагаются именно там, где запах наиболее сильный: на изношенных рубашках, вокруг воротника– или возле подмышек.

2. Запахи являются частью "нормальности" их территории

Кошки очень чувствительны к тому, что "принадлежит" их среде. Изношенная одежда, подстилка или толстовка, накинутая на стул, с точки зрения кошки – это не "грязные вещи", а скорее территориальные элементы с четким запахом. Лежание на них может означать: это знакомо, это безопасно.

3. Пот дает подсказки об активности

Некоторые кошки реагируют особенно внимательно, когда запах интенсивнее обычного. Это может быть просто потому, что запах несет для них "новую информацию": большую активность, другую обстановку, возможно, даже другой распорядок дня. Кошки любят очень внимательно изучать такие изменения.

4. Химические сигналы (феромоны)

Вблизи потовых желез могут также действовать феромоноподобные сигналы, которые животные инстинктивно находят интересными. Некоторые кошки заметно сильнее реагируют на такие запахи в определенное время.

5. Соль может их привлекать

Пот содержит соли. И иногда объяснение удивительно простое: запах (и соленая нотка) просто интересны кошке. Это особенно заметно на одежде, надетой непосредственно на кожу – там запах остается наиболее выраженным.

Ранее УНИАН рассказывал, по каким причинам кошка может вас игнорировать.

Вас также могут заинтересовать новости: