Цены на АЗС готовятся к новому скачку: эксперт озвучил неутешительный прогноз

По словам эксперта, Украина имеет запасы бензина и дизеля только на 10 дней.

Топливо на украинских АЗС может подорожать до 85-90 гривень за литр в ближайшее время из-за продолжающегося роста закупочных цен. Такое мнение в эфире телеканала "Киев 24" высказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Очень простая математика. 75 гривень оно стоит на входе в Украину, то есть оно не может стоить ниже 90 гривень уже на колонках "мейджеров", то есть OKKO, WOG, и где-то 85 - на других сетях", - отметил эксперт.

Леушкин подчеркнул, что из-за российско-украинской войны Украина потеряла нефтебазы и не имеет возможности накапливать значительные запасы топлива. По его словам, наше государство имеет лишь десятидневные запасы бензина и дизеля.

Эксперт также дал несколько советов водителям.

"Во-первых, не покупайте талоны, потому что есть риск, что они будут ограничены во времени. Во-вторых, заправьтесь, потому что дешевле топлива вы не увидите", - подытожил Леушкин.

Война в Иране и цены на бензин – последние новости

Цены на нефть стремительно растут из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива. Цены на АЗС в Украине на этом фоне выросли до 70-81 гривни.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин ожидает, что цены на бензин и дизель в Украине превысят 100 гривень.

