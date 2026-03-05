Повышение прайс-кепов позволило сбалансировать энергосистему за счет импорта, - Energy Club

Немчинов отметил, что пересмотр предельных цен со стороны НКРЭКУ дал возможность существенно увеличить импорт в пиковые часы.

Решение о повышении прайс-кепов на рынке электроэнергии стало позитивным шагом для стабилизации энергосистемы, однако его следовало принять раньше. Об этом заявил Максим Немчинов, вице-президент энергетического сообщества Energy Club.

По его словам, пересмотр предельных цен со стороны НКРЭКУ дал возможность существенно увеличить импорт в пиковые часы, когда дефицит был наибольшим.

"Положительным решением было отмена, повышение прайс-кейпов НКРЭКУ. Это позволило нам иметь гораздо больше импорта именно в пиковые дефицитные часы", – отметил Немчинов.

Он подчеркнул, что в условиях жестких ценовых ограничений импорт в части часов был экономически невозможен. "Кто будет покупать за 15 тысяч гривен, условно говоря, а продавать за 7? Никто. Это было очень существенное ограничение", – отметил эксперт.

По словам Немчинова, импорт стал реальным инструментом балансирования. После принятия решения система была сбалансирована настолько, насколько это позволяли технические возможности перетоков с европейскими странами.

В то же время он отметил, что это решение должно было быть принято раньше, поскольку дефицит в системе был значительным.

Напомним, отчет Energy Community - Ukraine Energy Market Observatory за IV квартал 2025 года свидетельствует, что повышение прайс-кепов сняло экономические барьеры для импорта в критические часы и позволило максимально использовать доступные межгосударственные пересечения для стабилизации энергосистемы.