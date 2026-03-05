Стало известно, когда в Киев придет роскошное тепло до +14° (инфографика)

Осадков в столице в ближайшие дни ждать не стоит.

В ближайшие дни погода в Киеве еще будет свежей, а уже с конца недели температура начнет повышаться до +10° и выше. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу, 6 марта в столице ожидается самый хлодлный день из ближайших. Температура в пятницу снизится и в течение суток столбики термометров покажут всего +1°...+2°.

В течение субботы и воскресенья, 7 и 8 марта, температура постепенно повысится до +5°...+7°. Осадков в эти дни и до конца следующей недели в Киеве не ожидается.

С понедельник, 9 марта, температура в столице стабильно будет подниматься до +10°...+11°. В то же время ночью будет гораздо холоднее, -1°...+1°.

Уже на следующих выходных, ориентировочно 14 марта, температура днем в Киеве может повысится до роскошных +14°, а ночь потеплеет до +2°.

Погода в Киеве 5 марта - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, в четверг на Киевщины ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.

Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем ​​воздух прогреется до +4°...+9°. В Киеве столбики термометров покажут более сдержанные +4°...+6°.

