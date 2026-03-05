Иран имеет самый большой запас ракет в регионе и может добраться до Восточной Европы, - СМИ

Иран значительно инвестировал в повышение точности и летальности этого оружия.

Иран обладает самым большим и разнообразным ракетным арсеналом на Ближнем Востоке, который включает тысячи баллистических и крылатых ракет, некоторые из которых способны поразить Израиль и Восточную Европу.

Как сообщает MissileThreat, в течение последнего десятилетия Иран значительно инвестировал в повышение точности и летальности этого оружия. Такие разработки сделали ракетные войска Ирана реальной угрозой для вооруженных сил США и партнеров в регионе.

Отмечается, что Иран еще не испытал и не развернул ракету, способную поразить Соединенные Штаты, но продолжает совершенствовать технологии ракет большей дальности в рамках своей программы космических запусков.

На карте, предоставленной сайтом, показана максимальная дальность полета иранских ракет. Меньшие ракеты могут поражать цели на расстоянии 500-700 километров, но "Седжджил", "Хоррамшехр" или "Гадр" могут достигать дальности до 2000-2500 километров. Это означает, что, согласно карте, он может атаковать даже цели в Восточной Европе. В то же время, различные усовершенствованные варианты "Седжжила" способны преодолеть расстояние 3-4 тысячи километров.

Кроме того, Иран может наносить удары ракетами не только по отдаленным странам, например, на британскую базу на Кипре был отправлен беспилотник Mohajer-10 с дальностью полета 2000 килограммов, а с полезной нагрузкой 300 килограммов он может находиться в воздухе до 24 часов.

Тегеран также является активным поставщиком оружия массового поражения, в частности ракет и беспилотников, партнерам и их посредникам по всему миру, включая Ирак, "Хезболлу" в Ливане, Палестинские территории, Йемен и Россию.

"С 2015 года Иран поставляет йеменским повстанцам-хуситам все более совершенные баллистические и крылатые ракеты, а также дальнобойные БПЛА. В Ираке Иран оснащает шиитские ополчения ракетами и другими небольшими снарядами для использования против иракских и американских военных и дипломатических объектов. Совсем недавно Иран предоставил России современные БПЛА, включая "Шахед-131" и "Шахед-136", для использования против Украины", - говорится в материале.

Кроме того, Иран с 2017 года использует свои ракетные силы в боевых операциях против многочисленных противников по всему Ближнему Востоку.

Атаки иранских БПЛА - что известно

Как сообщал УНИАН, Иран впервые нанес удар беспилотным летательным аппаратом по территории Азербайджана. В частности, Министерство иностранных дел Азербайджана подтвердило, что иранские беспилотники атаковали аэропорт и село в Нахчыване, ранены два мирных жителя.

Один дрон врезался в терминал аэропорта Нахчыванской Автономной Республики, другой - возле школьного здания в селе Шекарабад. В результате инцидента ранены два мирных жителя, а здания получили повреждения.

Азербайджанская сторона осудила атаки, назвав их нарушением норм международного права и призвав Иран дать объяснения и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

