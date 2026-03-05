Фармацевт назвал 'самый опасный продукт в мире', который миллионы едят каждую неделю

Популярное во всем мире блюдо, которое миллионы людей выбирают в качестве гарнира, может скрывать серьезные угрозы для здоровья.

Миллионы людей во всем мире выбирают этот хрустящий гарнир к гамбургерам, мясным блюдам или для быстрого обеда и ужина. Однако, по мнению фармацевта, стоит быть осторожными с тем, как часто он оказывается на нашей тарелке, поскольку чрезмерное потребление может нанести вред здоровью.

Картофель фри давно является предметом споров среди экспертов. Если стремиться к умеренности и правильно его готовить, отказываться от него нет необходимости, пишет Nők Lapja. Но что происходит, если он готовится не самым здоровым способом? Какие риски может скрывать картофель фри и на что следует обращать внимание во время приготовления, если мы хотим употреблять картофель в качестве гарнира?

Доступный, универсальный, обеспечивающий значительное количество энергии и позволяющий практически мгновенно создавать вкусные блюда – в мире вряд ли найдется более популярный гарнир, чем картофель. Однако, несмотря на популярность, картофель не во всех случаях безвреден с точки зрения здоровья.

Насколько вредная картошка фри

Сам по себе картофель является исключительно ценным ингредиентом: он содержит клетчатку, калий и витамины. Проблема скорее в том, что происходит с ним на кухне. Когда картофель жарится в большом количестве горячего масла, встреча высокой температуры и крахмала запускает химические процессы, в ходе которых образуются новые соединения. К ним относится, например, акриламид, который в больших количествах может оказывать неблагоприятное воздействие на организм.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) в 2015 году опубликовало научно обоснованное заключение об акриламиде в пищевых продуктах. В нем подтверждались предыдущие оценки, согласно которым присутствующий в пище акриламид потенциально повышает риск развития рака у потребителей всех возрастных групп, включая детей.

Акриламид образуется в углеводосодержащих продуктах при их нагревании до высокой температуры (выше 120 °C) (жарка, запекание, гриль) при низком содержании влаги. Жареный картофель, кофе, печенье и хлеб являются основными пищевыми источниками поступления акриламида. Связанное: Может ли употребление слишком большого количества картофеля фри вызвать депрессию? Кроме того, в процессе жарки могут образовываться так называемые конечные продукты гликирования (AGE). Они возникают, когда сахара без участия ферментов связываются с белками или жирами. Согласно исследованиям, эти соединения могут способствовать развитию воспалительных процессов, а также сердечно-сосудистых заболеваний.

Кетчуп может ухудшить ситуацию

К картофелю фри часто подают кетчуп, который на первый взгляд кажется безобидным выбором. Однако большинство магазинных продуктов содержат глюкозно-фруктозный сироп и добавленный крахмал. Эта комбинация – жареный, богатый крахмалом гарнир и сладкий соус – может вызвать быстрый скачок уровня сахара в крови, усиление воспалительных реакций и неблагоприятные метаболические эффекты.

Стоит ли мне перестать есть картошку фри

По словам фармацевта и медицинского журналиста Сенто Сегарры в социальной сети Instagram, картофель фри не является запрещенным продуктом, но его стоит употреблять умеренно. Если он попадает на тарелку лишь изредка – например, как часть обеда в выходные дни – он может стать отличным дополнением к здоровому и сбалансированному рациону.

Картофель содержит ценные питательные вещества, такие как калий и витамин С, поэтому было бы жаль полностью от него отказываться. Если он появляется на тарелке максимум один-два раза в неделю, дополняется овощами и готовится скорее в духовке или в аэрофритюрнице без добавления масла, или, возможно, варится в мундире, то его употребление не представляет особого риска для здоровья.

Однако, если мы лакомимся им чаще двух раз в неделю и жарим в большом количестве жира, риск сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений обмена веществ и увеличения веса может быть выше.

