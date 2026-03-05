В оккупированном Крыму уничтожен район базирования С-400 (видео)

Также в оккупированной Донецкой области уничтожены три склада горюче-смазочных материалов врага.

Украинские защитники нанесли успешные удары по позициям российских захватчиков во временно оккупированном Крыму и части Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

"Подразделения front-strike Сил специальных операций продолжают уничтожать "кровеносную систему" сил противника на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

В частности, за последние дни подразделения ССО провели серию высокоточных ударов по объектам обеспечения врага.

"В результате уничтожен район базирования ЗРС С-400 в оккупированной Орловке в Крыму, три склада горюче-смазочных материалов врага - один в Мариуполе и два в Новоамвросиевском в Донецкой области, в соседней Амвросиевке уничтожен склад материально-технического обеспечения", - отмечается в сообщении.

Также уничтожен объект ремонтно-восстановительного подразделения врага в Зачатовке в Донецкой области.

Как отмечают в ССО, уничтожение складов горюче-смазочных материалов и материально-технического обеспечения существенно подрывает наступательный потенциал врага.

Точные удары ВСУ по оккупантам - последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские войска с помощью ударных дронов повредили пять российских военных кораблей в Новороссийске в ночь с 1 на 2 марта.

В черноморском порту Новороссийск в Краснодарском крае РФ после атаки дронов поражен российский фрегат "Адмирал Эссен". Зафиксирована детонация гранатометов.

Вас также могут заинтересовать новости: