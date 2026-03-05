Доллар превысил отметку в 44 гривни: актуальный курс валют в Украине 5 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,58 грн, а евро – 50,55 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 5 марта, вырос сразу на 43 копейки и составляет 44,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 43 копейки и составляет 51,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,55 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,19 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,80 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,15 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,72 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 27 копеек. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 4 марта – 43,45 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,83 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 37 копеек.

