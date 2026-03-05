Китай приручил ветер в облаках: запущена первая в мире летающая электростанция (видео)

Новейший аппарат S2000 открывает доступ к неисчерпаемой энергии на высоте двух километров.

Пока традиционные ветряные мельницы занимают огромные площади на земле, инженеры нашли способ "дотянуться" до неба, где сила ветра в разы превышает наземные показатели. В провинции Сычуань был зафиксирован взлет футуристического объекта, напоминающего дирижабль из научной фантастики, но на самом деле являющегося высокотехнологичным генератором, пишет издание Daily Galaxy.

Инженеры в городе Ибинь недавно наблюдали за подъемом большого серебристого аппарата, наполненного гелием. Это транспортное средство не перевозит пассажиров, а остается подключенным к земле прочным кабелем. Система S2000 разработана для сбора кинетической энергии на высоте 2 000 метров, где воздушные потоки гораздо более стабильны и мощны.

Исследование проводила команда из Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, которая сосредоточилась на том, как трос справляется с натяжением и как внутренние части преобразуют движение воздуха в электричество. По данным Interesting Engineering, корабль оставался в воздухе в течение нескольких часов в неподвижном положении, доказав, что мегаваттная система может безопасно работать, будучи привязанной к наземной станции.

Видео дня

Эта летающая турбина использует подъемную силу гелиевой оболочки, чтобы достигать высот, недостижимых для тяжелой наземной техники. Конструкция имеет значительные габариты: 60 метров в длину и по 40 метров в высоту и ширину, рассказывает автор.

Технический директор компании Вень Ханке объяснил, что дирижабль содержит несколько энергоблоков, которые вращаются под действием ветра, а полученная энергия направляется по высокопрочному кабелю вниз.

Результаты первых тестов впечатляют своей эффективностью, рассказывают СМИ. Согласно отчетам Live Science, система сгенерировала около 385 киловатт-часов электроэнергии во время испытательного полета. Тогда как, по данным Управления энергетической информации США, только средний американский дом потребляет около 899 единиц в месяц - это означает, что энергии от одного короткого полета S2000 хватит для питания домохозяйства в течение почти двух недель.

Главным вызовом для инженеров остается баланс между весом оборудования и плавучестью гелия. Кроме того, кабель должен быть чрезвычайно прочным, чтобы выдерживать давление ветра на большую площадь оболочки.

"Один из них предназначен для внесетевых мест, таких как пограничные форпосты, где он может служить относительно стабильным традиционным источником энергии", - отметил технический директор, пишут в материале Global Times.

Успех в Сычуане стал первым случаем, когда система такой мощности достигла двухкилометровой высоты. Теперь ученые из Института исследований аэрокосмической информации анализируют износ компонентов из углеродного волокна и планируют будущее развертывание целых сетей таких летающих станций. Полет, который длился всего 30 минут, открыл новую эру в добыче возобновляемой энергии, пишет автор.

Новые изобретения

Ранее УНИАН писал, что Китай опередил другие страны в хранении энергии. Благодаря мощной государственной поддержке и десяткам пилотных проектов, страна реализовала почти все новые мощности LDES в прошлом году и в настоящее время готовит 95% от всех запланированных мировых проектов в этой области.

Добавим, что ученые обнаружили комету, которая, по их словам, способна путешествовать во времени. Они называют ее "капсулой времени", поскольку она прибыла из далекого облака Оорта и сохранила первоначальный состав вещества, из которого 4,5 миллиарда лет назад формировалась наша Солнечная система.

Вас также могут заинтересовать новости: