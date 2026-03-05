Почему собака кладет на хозяина свою лапу: эксперт указала на важный сигнал

Некоторые собаки толкают вас лапой, чтобы просто привлечь к себе внимание.

Если вы замечали, что ваша собака часто кладет на вас лапу или нежно толкает ее, то такое поведение является важным сигналом и может иметь несколько значений. В частности, эксперт с многолетним опытом Дорота Суминская объяснила, что это означает, передает RMF FM.

Собаки общаются с нами не только лаем или маханием хвостом, но и жестами, которые иногда трудно расшифровать. Одним из них является именно возложение лапы на человека или легкое толкание ею. Такое поведение часто вызывает вопросы у владельцев, которые хотят узнать, о чем это свидетельствует.

По словам Суминской, такое поведение собаки может быть сигналом доминирования.

"Ну, мой дорогой, я здесь главный", - отметила эксперт.

В то же время, она подчеркнула, что не всегда речь идет о доминировании.

"Нельзя это приписывать каждой собаке, потому что бывает так, что у нас очень хорошие отношения с собакой, она знает, что мы папа, мама, и все равно толкает нас лапой - "погладь меня еще немного", - добавила Дорота.

Эксперт подчеркнула, что некоторые собаки толкают лапой, чтобы просто привлечь к себе внимание или попросить погладить.

"Я бы должна была увидеть выражение лица собаки и ее поведение в целом, потому что, как правило, да, возложение лапы, садиться на другое животное является доминирующим поведением, но иногда наши собаки просто делают это, потому что хотят привлечь наше внимание", - отметила Суминская.

Поэтому, если собака кладет на вас лапу, то это свидетельствует не только о доминировании, но и о том, что животное:

требует внимания - возможно, хочет поиграть или нуждается в нежности,

имеет потребности, которые нужно удовлетворить, требует еды или прогулок,

чувствует ваши эмоции и хочет вас поддержать.

"Помните, что нужно наблюдать за своим любимцем и анализировать все его поведение, а не только отдельные жесты. Только тогда вы сможете правильно распознать его намерения", - добавляют в материале.

