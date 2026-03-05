Украинский чеснок может исчезнуть: Китай захватывает рынок

Украинцев призвали употреблять чеснок отечественного производства.

На отечественном рынке китайский чеснок занимает долю в 80%, а украинский - только 20%. Об этом президент Ассоциации производителей чеснока Украины, представитель нидерландской компании по выращиванию чеснока и лука Gourmet Юлианна Мусса сообщила AgroPortal.

Причина, по ее словам, заключается в том, что себестоимость выращивания каждый год растет, а мировая цена остается стабильной. Таким образом, дешевле привезти китайский чеснок, ведь конечный потребитель акцентирует внимание именно на цене, а не на происхождении продукта.

"Если ситуация с мировым производством не изменится, то отрасль может исчезнуть вообще, и это касается не только Украины, а всего европейского континента. В некоторых странах это уже произошло", - отметила Мусса.

Она подчеркнула, что такого прогноза очень боятся нидерландцы, испанцы, итальянцы, хорваты, румыны. Производители сообщили, что себестоимость сравнялась с ценой реализации, но благодаря государственным программам поддержки они могут держаться на полках супермаркетов по рыночным ценам.

"Если они этого не будут делать, потеряют места на полках навсегда. И тогда китайский чеснок заполонит весь мир", - пояснила эксперт.

При этом на 2026 год уже существуют прогнозы по перепроизводству чеснока в мире. По ее словам, если одна страна стабильно потребляет 1000 тонн в год, а производство Китая дойдет до 30 тысяч тонн, Египет, Индия, Испания, Аргентина, Бразилия и США будут увеличивать свои площади каждый год на 5-15%, то потребление от этого не увеличивается.

"Поэтому украинцам важно потреблять чеснок отечественного производства. Это поможет сохранить отрасль хотя бы на том уровне, на котором она находится сегодня", - добавила президент Ассоциации производителей чеснока Украины.

