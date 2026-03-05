Украина поразила фрегат 'Адмирал Эссен', он больше не может бить 'Калибрами', - источники

Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр".

Во время атаки на порт "Новороссийск" в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразили фрегат "Адмирал Эссен" – носитель восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля.

Как сообщили источники УНИАН в спецслужбе, в результате поражения взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала, поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи.

Вместе с тем, поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса, а также вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

По словам собеседника, во время операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе продолжался около 18 часов – это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд.

Источники подтвердили, что корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта СБУ совместно с Силами обороны поразила морской тральщик "Валентин Пикуль". Также серьезные повреждения получили противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Во время атаки также был поражен радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.

Удар по Новороссийску также затронул стратегический нефтеналивной терминал "Шесхарис", где возник пожар.

